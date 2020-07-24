В тройном ДТП под Рязанью загорелся автомобиль

24 Июль 2020 2020-07-24T19:58:54+03:00

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Вечером 24 июля на повороте в сторону деревни Полково на Солотчинском шоссе произошло серьезное ДТП. В пресс-службе ГУ МЧС по региону «Комсомолке» рассказали, что после столкновения одна из машин загорелась.

- Для тушения грузового автомобиля, на место аварии выехал пожарный расчет. Однако, к их прибытию, кузов машины был уничтожен огнем, - отметили в пресс-службе ведомства.

Так же в МЧС сообщили, что к настоящему моменту достоверной информации о пострадавших в ДТП людях - нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU