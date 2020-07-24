В тройном ДТП под Рязанью загорелся автомобиль
Вечером 24 июля на повороте в сторону деревни Полково на Солотчинском шоссе произошло серьезное ДТП. В пресс-службе ГУ МЧС по региону «Комсомолке» рассказали, что после столкновения одна из машин загорелась.
- Для тушения грузового автомобиля, на место аварии выехал пожарный расчет. Однако, к их прибытию, кузов машины был уничтожен огнем, - отметили в пресс-службе ведомства.
Так же в МЧС сообщили, что к настоящему моменту достоверной информации о пострадавших в ДТП людях - нет.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU