В Рязанской области заморозили инвестпроект на 9 млрд рублей
Строительство тепличного комплекса в Пронском районе приостановили минимум на полгода
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В Пронском районе Рязанской области заморозили инвестиционный проект на 9,3 млрд рублей. ООО «А Агро Рязань», которое строит тепличный комплекс для круглогодичного выращивания овощей, сделало паузу как минимум на 6 месяцев. Об этом сообщила районная администрация.
Напомним, проект планируется реализовать в три этапа с привлечением средств нескольких турецких компаний. На комбинате намерены выращивать порядка 10 сортов овощных культур, создав более 500 рабочих мест. Площадь объекта должна составить 40 гектаров.
ИСТОЧНИК KP.RU