В Рязанской области заморозили инвестпроект на 9 млрд рублей

24 Июль 2020 2020-07-24T18:22:58+03:00

Строительство тепличного комплекса в Пронском районе приостановили минимум на полгода

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В Пронском районе Рязанской области заморозили инвестиционный проект на 9,3 млрд рублей. ООО «А Агро Рязань», которое строит тепличный комплекс для круглогодичного выращивания овощей, сделало паузу как минимум на 6 месяцев. Об этом сообщила районная администрация.

Напомним, проект планируется реализовать в три этапа с привлечением средств нескольких турецких компаний. На комбинате намерены выращивать порядка 10 сортов овощных культур, создав более 500 рабочих мест. Площадь объекта должна составить 40 гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU