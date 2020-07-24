За ремонтом теплосетей на Первомайском проспекте в Рязани можно будет следить онлайн

24 Июль 2020 2020-07-24T14:33:32+03:00

На участке планируется установить две камеры круглосуточного видеонаблюдения

Изменить размер текста: A A

В Рязани предполагается ограничить движение на Первомайском проспекте с 15 июля по 29 августа. На такие меры власти города вынуждены пойти из-за ремонта 582 метров магистральных теплосетей.

Ремонт позволит избежать в будущем аварийных ситуаций. В зоне этого участка находятся 39 жилых домов и 27 социальных объектов, в том числе больница, два детских садика и школа.

В МУП РМПТС обещают, что ремонт будет проведен качественно и позволит на долгие годы обеспечить надежную работу теплосетей.

Все пользователи интернета смогут наблюдать за ремонтом онлайн. На участке планируется установить две камеры круглосуточного видеонаблюдения. Трансляция будет вестись на сайте www.rmpts.ru

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU