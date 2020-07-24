За ремонтом теплосетей на Первомайском проспекте в Рязани можно будет следить онлайн
В Рязани предполагается ограничить движение на Первомайском проспекте с 15 июля по 29 августа. На такие меры власти города вынуждены пойти из-за ремонта 582 метров магистральных теплосетей.
Ремонт позволит избежать в будущем аварийных ситуаций. В зоне этого участка находятся 39 жилых домов и 27 социальных объектов, в том числе больница, два детских садика и школа.
В МУП РМПТС обещают, что ремонт будет проведен качественно и позволит на долгие годы обеспечить надежную работу теплосетей.
Все пользователи интернета смогут наблюдать за ремонтом онлайн. На участке планируется установить две камеры круглосуточного видеонаблюдения. Трансляция будет вестись на сайте www.rmpts.ru
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ИСТОЧНИК KP.RU
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