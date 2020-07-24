На темном участке М5 в Рязанской области погиб пешеход

На М5 «Урал» в Рязанской области 23 июля погиб пешеход. Фото: УМВД по Рязанской области.

На М5 «Урал» в Рязанской области 23 июля погиб пешеход. Инцидент произошел на 359 километре федеральной трассы под Шацком. Судя по фото с места ДТП, этот участок не освещен.

Как сообщает пресс-служба УМВД, наезд совершил 38-летний житель Саратовской области на Hyundai Elantra. По предварительной информации, 45-летний мужчина из Мордовии шел прямо по дороге, как отмечается, «при удовлетворительном состоянии обочины».

За сутки в Рязанской области было еще 3 ДТП, в которых пострадали 4 человека.