В Рязани главный по транспорту полюбовался на мусор на конечных остановках
23 июля в Рязани начальник городского управления транспорта Андрей Михно отправился в объезд по нескольким конечным остановкам. Как сообщает пресс-служба администрации, в его маршрут вошли «Ул. Новоселов, 60», «Пос. Карцево», «Ж/д станция Лесок» и «Загородная ул.» в микрорайоне Агропром.
Только санитарное состояние остановки «Пос. Карцево» чиновник оценил как удовлетворительное. Остальные оказались замусорены:
- Уборка на них будет проведена в ближайшее время, - пообещали городские власти.
Также в управлении транспорта заверили, что провели с перевозчиками «разъяснительную работу по вопросам соблюдения чистоты конечных пунктов маршрутов»
Фото: администрация Рязани.
ИСТОЧНИК KP.RU