В Рязани главный по транспорту полюбовался на мусор на конечных остановках

24 Июль 2020 2020-07-24T09:03:29+03:00

Горадминистрация пообещала, что в ближайшее время организует уборку

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23 июля в Рязани начальник городского управления транспорта Андрей Михно отправился в объезд по нескольким конечным остановкам. Как сообщает пресс-служба администрации, в его маршрут вошли «Ул. Новоселов, 60», «Пос. Карцево», «Ж/д станция Лесок» и «Загородная ул.» в микрорайоне Агропром.

Только санитарное состояние остановки «Пос. Карцево» чиновник оценил как удовлетворительное. Остальные оказались замусорены:

- Уборка на них будет проведена в ближайшее время, - пообещали городские власти.

Также в управлении транспорта заверили, что провели с перевозчиками «разъяснительную работу по вопросам соблюдения чистоты конечных пунктов маршрутов»

Фото: администрация Рязани.

ИСТОЧНИК KP.RU