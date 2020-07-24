Десять рязанских чиновников и депутатов ответят в суде за распространение ложных сведений
В Кадомский районный суд поступило исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации от бывшего начальника Ермишинского лесничества Анатолия Пименова. По его словам, в ноябре 2019 года сельские депутаты и чиновники Ермишинского района распространили информацию, что он организовал незаконную рубку леса, злоупотреблял должностными полномочиями и незаконно занимался предпринимательством.
Все письма-обращения они направили губернатору, министру природопользования, а также тем, кто не является органом государственной власти и не имеет права проводить проверки по заявлениям о совершении преступлений.
Следователи Сасовского МСО СУ СК России по Рязанской области провели проверку по изложенным чиновниками фактам, но подтверждения не получили – в возбуждении уголовного дела им отказали. Обжаловать постановление Следственного комитета об отказе ни один из депутатов и чиновников не стал.
— В настоящее время суд принял решение об отводе всех судей Кадомского района и направил дело в Рязанский областной суд для определения подсудности, — сообщил адвокат, представляющий интересы истца, Алексей Постников.
Кто из депутатов и чиновников будет отвечать в суде за распространение ложных сведений:
- депутат Ермишинского городского поселения Василий Шахмаев;
- глава администрации Надежкинского сельского поселения Николай Елисеев;
- глава Савватемского сельского поселения Сергей Овчинников;
- глава администрации Азеевского сельского поселения Петр Сергеев;
- глава Нарминского сельского поселения Евгений Перышкин;
- глава администрации Мердушинского сельского поселения Олег Коробов;
- депутат Ермишинской районной думы Сергей Карцев;
- депутат Ермишинской районной думы Юрий Мирошкин;
- депутат Ермишинской районной думы Мария Шипилева;
- председатель Ермишинской районной думы Александр Грачков.
Каждый из подписавшихся депутатов и чиновников может заплатить по иску сто тысяч рублей.
Отметим, что истец хочет взыскать с каждого из ответчиков по 100 тысяч рублей.
В настоящее время «Комсомолка» готовит материал об охране леса в Ермишинском районе, о работе арендаторов, а также о том, чем не угодил сельским чиновникам и депутатам начальник лесничества.
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ИСТОЧНИК KP.RU