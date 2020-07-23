Николай Любимов: Права 180 обманутых дольщиков будут восстановлены
Между правительством Рязанской области и Фондом защиты прав дольщиков подписано соглашение о софинансировании восстановления прав более 180 пострадавших граждан. Об губернатор Николай Любимов написал на своей станице ВКонтакте.
Для обеспечения софинансирования соглашения из областного бюджета будет выделено 45 миллионов рублей - подчеркнул глава региона.
Напомним, что в Рязани обманутые дольщики 20 июля сыграли спектакль перед своим долгостроем – домом №34 на улице Баженова. Компания «Инжстрой» сорвала сроки сдачи объекта, а в конце 2018 и вовсе приостановила работы.
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ИСТОЧНИК KP.RU