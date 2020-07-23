2020-07-23T19:57:41+03:00
Общество

Николай Любимов: Права 180 обманутых дольщиков будут восстановлены

Именно для этого из областного бюджета будет выделено 45 миллионов рублей
Антон ВОХЕЧ
Поделиться:
Долгострой доконал около двухсот рязанских семей.Долгострой доконал около двухсот рязанских семей.Фото: Наталья ВАРСЕГОВА
Изменить размер текста:

Между правительством Рязанской области и Фондом защиты прав дольщиков подписано соглашение о софинансировании восстановления прав более 180 пострадавших граждан. Об губернатор Николай Любимов написал на своей станице ВКонтакте.

Для обеспечения софинансирования соглашения из областного бюджета будет выделено 45 миллионов рублей - подчеркнул глава региона.

Напомним, что в Рязани обманутые дольщики 20 июля сыграли спектакль перед своим долгостроем – домом №34 на улице Баженова. Компания «Инжстрой» сорвала сроки сдачи объекта, а в конце 2018 и вовсе приостановила работы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Николай Любимов: Права 180 обманутых дольщиков будут восстановлены
В рязанском райцентре Михайлов пропал парень высокого роста
Рязанская ГИБДД проведет скрытое патрулирование на федеральных трассах
Рязанская область получит 50 млн рублей на выплаты безработным
В Рязгордуме обсудили отмену левого поворота на Куйбышевском шоссе
Уровень воды в Оке в районе Рязани пятый день ставит рекорды
«Свекольные мундиры» провели рейд в рязанском транспорте
По делу директора рязанского МП следователи нашли дополнительные эпизоды
Дело об отравлении рязанских рек на 4 млрд рублей «посыпалось»
География коронавируса: в Ряжске новых заболевших больше, чем в Рязани
Птенец белого аиста совершил первый слет с гнезда с трекером на спине
МТС улучшила качество связи на железнодорожном направлении «Москва-Адлер»
Глава рязанского СК сообщил о вменяемости «елатомского стрелка»
Новорожденная девочка, найденная в Рязани в мусорном баке, не была убита
Заболеваемость коронавирусом в Рязанской области не снижается
Дмитрий Медведев обсудил предложения в программные документы «Единой России»
«Урожайное» ДТП на Московском: один водитель был пьян, другому меньше 18 лет
Рязанцев призвали выйти на генуборку
Для пожилых рязанцев продлили режим самоизоляции
Окский заповедник в Рязанской области сильно пострадал от непогоды
В Рязани предложили запретить продавать детям баллоны с газом
В ДТП на улице Дзержинского в Рязани пострадали двое
«День поля Рязанской области» в этом году пройдет в течение двух дней
Выяснилось, каких рязанцев включили в список жертв COVID-19
Захар Прилепин приезжает на родную рязанскую землю
С 25 июля начнут ремонтировать теплосети на Первомайском проспекте
В Новомичуринске закрыли молочную кухню
Рязанский мотоциклист не поделил дорогу с иномаркой