Николай Любимов: Права 180 обманутых дольщиков будут восстановлены

23 Июль 2020 2020-07-23T19:57:41+03:00

Именно для этого из областного бюджета будет выделено 45 миллионов рублей

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Между правительством Рязанской области и Фондом защиты прав дольщиков подписано соглашение о софинансировании восстановления прав более 180 пострадавших граждан. Об губернатор Николай Любимов написал на своей станице ВКонтакте.

Для обеспечения софинансирования соглашения из областного бюджета будет выделено 45 миллионов рублей - подчеркнул глава региона.

Напомним, что в Рязани обманутые дольщики 20 июля сыграли спектакль перед своим долгостроем – домом №34 на улице Баженова. Компания «Инжстрой» сорвала сроки сдачи объекта, а в конце 2018 и вовсе приостановила работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU