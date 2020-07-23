Рязанская ГИБДД проведет скрытое патрулирование на федеральных трассах
В предстоящие пятницу и выходные сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области проведут скрытое патрулирование. Мероприятия будут проводиться на участках федеральных трасс, проходящих по территории региона. Об этом сообщил сайт рязанского УМВД.
Все дело в том, что водители считают, что, прикрыв часть регистрационного знака, можно избежать штрафа за превышение скорости и других нарушений Правил дорожного движения.
Одним из регулярных методов профилактического воздействия является осуществление скрытого контроля за дорожным движением. При этом используются автомобили, не имеющие цветографической окраски. Находясь в общем потоке с другими транспортными средствами, он фиксирует то или иное нарушение в области дорожного движения, которое записывается на видео и фотографируется.
Затем информация передается наряду ДПС, находящемуся на пути следования автомашины нарушителя. Ее останавливают и составляют протокол об административном правонарушении.
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ИСТОЧНИК KP.RU