2020-07-23T16:50:17+03:00
Экономика

Рязанская область получит 50 млн рублей на выплаты безработным

Получить деньги должны люди, оказавшиеся в трудной ситуации из-за пандемии
Антон КОНОВАЛОВ
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Рязанская область получит 50 млн рублей на выплаты безработным. Деньги поступят из резервного фонда Правительства РФ. Об этом пресс-служба областного кабинета министров сообщает со ссылкой на депутата Госдумы Андрея Макарова.

Точная сумма субвенций, одобренная комиссией Федерального собрания РФ, – это 49 млн 722 тыс. рублей. Ее Макаров озвучил на встрече с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым.

Сколько человек и на каких условиях могут рассчитывать на выплаты, власти пока не уточнили. Известно лишь, что получить деньги должны те, кто оказался в трудной жизненной ситуации из-за пандемии коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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