По делу директора рязанского МП следователи нашли дополнительные эпизоды

23 Июль 2020 2020-07-23T15:15:19+03:00

До сего момента было известно, что он украл из кассы предприятия около четырехсот тысяч рублей

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В деле директора муниципального предприятия Рязанского района выявлены дополнительные эпизоды преступной деятельности, в связи с чем возбуждены еще два аналогичных уголовных дела. Об этом сообщил сайт СУ СКР по Рязанской области.

Ранее следователи установили , что в 2019 году подозреваемый, являясь директором жилищно-коммунального предприятия, попросту воровал деньги из кассы. Общая сумма составила более 370 тысяч рублей. Подозреваемый заключал фиктивные договоры на выполнение подрядных работ с физическими лицами. Которые не проводились, а деньги на них якобы тратились.

Подчеркнем, что источником формирования имущества этого МП являются в основном средства, полученные от населения одного из сельских поселений Рязанского района. Стало быть, бывший директор воровал деньги у народа.

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ИСТОЧНИК KP.RU