МТС улучшила качество связи на железнодорожном направлении «Москва-Адлер»

23 Июль 2020 2020-07-23T12:38:50+03:00

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Технические специалисты МТС исследовали уровень сотового сигнала и расширили зону покрытия от границ Рязанской области с Московской и Тамбовской областями. Протяженность линии, обеспеченной новой инфраструктурой составила более 190 километров. Проведенные работы позволили повысить надежность сети и обеспечить доступ к высокоскоростному мобильному интернету не только на железной дороге, но и в близлежащих населенных пунктах: Рыбное, Рязань, Ряжск, Старожилово, Александро-Невский.

«Железнодорожное направление Москва-Адлер наиболее загруженное федеральное направление. Благодаря установке дополнительных сотовых вышек мы закрыли белые пятна на территории Рязанской области и теперь пассажиры поездов будут обеспечены сплошной бесперебойной мобильной связью и комфортным доступом в интернет. Кроме этого мы реализуем аналогичный проект на восточном направлении железной дороги. На участке от Рязани до рабочего поселка Чучково будут построены новые базовые станции, что также позволит обеспечить наличие голосовой связи и интернета в электричках и поездах дальнего следования до границ с Республикой Мордовией», - отметил директор компании МТС в Рязанской области Александр Ляк.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU