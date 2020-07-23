2020-07-23T12:38:50+03:00
Общество

МТС улучшила качество связи на железнодорожном направлении «Москва-Адлер»

МТС завершила проект по улучшению качества связи на Юго-Восточной железной дороге. Для этого было построено 20 дополнительных базовых станций стандарта LTE
Поделиться:
Изменить размер текста:

Технические специалисты МТС исследовали уровень сотового сигнала и расширили зону покрытия от границ Рязанской области с Московской и Тамбовской областями. Протяженность линии, обеспеченной новой инфраструктурой составила более 190 километров. Проведенные работы позволили повысить надежность сети и обеспечить доступ к высокоскоростному мобильному интернету не только на железной дороге, но и в близлежащих населенных пунктах: Рыбное, Рязань, Ряжск, Старожилово, Александро-Невский.

«Железнодорожное направление Москва-Адлер наиболее загруженное федеральное направление. Благодаря установке дополнительных сотовых вышек мы закрыли белые пятна на территории Рязанской области и теперь пассажиры поездов будут обеспечены сплошной бесперебойной мобильной связью и комфортным доступом в интернет. Кроме этого мы реализуем аналогичный проект на восточном направлении железной дороги. На участке от Рязани до рабочего поселка Чучково будут построены новые базовые станции, что также позволит обеспечить наличие голосовой связи и интернета в электричках и поездах дальнего следования до границ с Республикой Мордовией», - отметил директор компании МТС в Рязанской области Александр Ляк.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дело об отравлении рязанских рек на 4 млрд рублей «посыпалось»
География коронавируса: в Ряжске новых заболевших больше, чем в Рязани
Птенец белого аиста совершил первый слет с гнезда с трекером на спине
МТС улучшила качество связи на железнодорожном направлении «Москва-Адлер»
Глава рязанского СК сообщил о вменяемости «елатомского стрелка»
Новорожденная девочка, найденная в Рязани в мусорном баке, не была убита
Заболеваемость коронавирусом в Рязанской области не снижается
Дмитрий Медведев обсудил предложения в программные документы «Единой России»
«Урожайное» ДТП на Московском: один водитель был пьян, другому меньше 18 лет
Рязанцев призвали выйти на генуборку
Для пожилых рязанцев продлили режим самоизоляции
Окский заповедник в Рязанской области сильно пострадал от непогоды
В Рязани предложили запретить продавать детям баллоны с газом
В ДТП на улице Дзержинского в Рязани пострадали двое
«День поля Рязанской области» в этом году пройдет в течение двух дней
Выяснилось, каких рязанцев включили в список жертв COVID-19
Захар Прилепин приезжает на родную рязанскую землю
С 25 июля начнут ремонтировать теплосети на Первомайском проспекте
В Новомичуринске закрыли молочную кухню
Рязанский мотоциклист не поделил дорогу с иномаркой