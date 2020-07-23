2020-07-23T12:13:24+03:00
Происшествия

Новорожденная девочка, найденная в Рязани в мусорном баке, не была убита

Об этом сообщил начальник Следственного управления СКР Владимир Никешкин
Антон ВОХЕЧ
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Владимир Никешкин рассказал о громких делах. Фото: сайт ТКР.Владимир Никешкин рассказал о громких делах. Фото: сайт ТКР.
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Начальник Следственного управления СКР Владимир Никешкин заявил в эфире телеканала "Край Рязанский" о том, что найденная в начале июня в мусорном баке на улице Тимуровцев новорожденная девочка не была убита. По данным судебно-медицинских экспертов она умерла еще в утробе матери.

По словам Никешкина, преступления не было. При этом он подчеркнул:

- Несмотря на это, следователи продолжают поиски матери ребенка для того, чтобы выяснить, что побудило ее совершить такой поступок. Если выяснится, что у женщины есть другие дети, семью, возможно, потребуется поставить на контроль.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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