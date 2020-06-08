В мусорном контейнере на улице Тимуровцев обнаружили труп новорожденной девочки

8 Июнь 2020 2020-06-08T19:48:51+03:00

Именно в этих контейнерах обнаружили мертвую девочку. Фото: Яндекс.Карты.

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Утром 8 июня в мусорном контейнере между домами №№5 и 6 по улице Тимуровцев обнаружили труп новорожденной девочки. Об этом «Комсомолке» сообщили в Следственном комитете.

В настоящее время Железнодорожным МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области по данному факту проводится проверка. Следователи разыскивают мать ребенка, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

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Следователи обращаются с просьбой к жителям Рязани: при наличии информации о предполагаемой матери или обстоятельствах произошедшего сообщить об этом в Железнодорожный МСО по телефонам: 8 (4912) 96-09-63, 8-910-622-67-00 или в полицию по телефону 02.

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ИСТОЧНИК KP.RU