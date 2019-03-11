Мать, выбросившая ребенка в мусорный бак: У меня уже есть двое детей, третий не нужен

Утром 10 марта в Следственный комитет сообщили, что примерно в 08:30 в мусорном контейнере у дома №21 корпус 1 по улице Станокозаводская в полиэтиленовом пакете прохожие нашли новорожденного ребенка. К счастью, малыш был жив. Прибывшая на место бригада скорой помощи срочно доставила мальчика в перинатальный центр.

Следователям с полицейскими не понадобилось много времени, чтобы установить личность матери выброшенного младенца и все обстоятельства, которые этому предшествовали.

«ВСЕ ВЫШЛО САМО»

Как сообщили «Комсомолке» приятельницы женщины, 31-летняя Юлия приехала в Рязань пять лет назад из Подмосковья, где до сих пор официально и зарегистрирована. Устроилась дворником в одну из управляющих компаний, а зарплату спокойно пропивала. За это время она успела родить двоих детей, сейчас им 3 и 4 года. Потом сошлась с очередным мужчиной — и вновь забеременела.

— В ночь на 10 марта она вместе со своим сожителем отмечали международный женский день в гостях, — рассказывает заместитель руководителя Московского МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области Александр САНФЕРОВ. — Около семи часов утра у женщины начались схватки, и ее приятели тут же вызвали скорую помощь. Сразу после звонка в «03» наша фигурантка зашла в туалет, где у нее произошли роды. Пуповину она ничем не перерезала — все, что должно удаляться врачами, вышло само. Возможно, образ жизни и алкоголь расслабили мышцы, поэтому и прошло все так быстро и естественно.

По словам соседей, в квартире на Станкозаводской, где родился ребенок, жили «тихие алкоголики». Фото: Московский МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области..

По словам замруководителя следственного отдела, «не желая сохранять жизнь новорожденному ребенку», Юля положила его вместе с плацентой в пакет, вынесла на улицу и выбросила в ближайший мусорный контейнер. Как ни в чем не бывало она вернулась к праздничному столу, и гулянка продолжилась.

— Сожителю и всем собравшимся она сказала, что схватки прекратились, поэтому медицинская помощь ей не нужна, — продолжает Александр Анатольевич. — О том, что она родила ребенка, женщина никому не сообщила.

Следы от плаценты. Фото: Московский МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области.

НЕЖЕЛАННЫЙ РЕБЕНОК

Через некоторое время на Станкозаводскую приехала вызванная бригада медиков, но дверь им никто не открыл. Врачи позвонили на мобильный телефон, с которого поступил вызов - один из мужчин сообщил, что помощь никому уже не требуется. «Скорая» благополучно уехала.

Рано утром, проходившая мимо женщина, услышала поскуливание из мусорного бака. Фото: Александр ЕФАНОВ.

Спустя несколько минут компания отправила двоих гонцов в магазин за очередной порцией спиртного. Когда они проходили мимо мусорных контейнеров, их остановила пожилая женщина. Бабушка сказала, что кто-то выбросил котят, а у нее не хватает сил достать пакет с животными. Из бака в этот момент действительно раздавились звуки, похожие на писк. Хозяин квартиры, где случились роды, заглянул в контейнер и достал пакет. Когда приятели увидели его содержимое, сразу поняли, чей это младенец. И снова череда звонков: «скорая»-полиция. В ожидании медиков ребенка обмотали какими-то тряпками.

В квартире на Станкозаводской, где родился ребенок, постоянно собирались местные алкаши. Фото: Московский МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области.

— В настоящее время мы возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство новорожденного ребенка», — говорит Александр Санферов. — Мы допросили как подозреваемую, так и свидетелей. Сама женщина задержана на двое суток. Он признала вину и сообщила, что ребенок был нежеланным, поэтому и решила избавиться от него. Что касается двух ее малолетних детей, то их изъяли из семьи и поместили в специализированное учреждение. Вопрос о лишении ее родительских прав остается открытым.

У РЕБЕНКА ОТКАЗАЛИ НЕСКОЛЬКО ОРГАНОВ

Пока следователи занимаются расследованием уголовного дела и готовятся предъявить матери обвинение, врачи перинатального центра борются за жизнь ребенка. Так как младенец поступил с температурой тела 24 градуса, у него отказали несколько органов. Сейчас при помощи специальной аппаратуры ребенку поддерживают работу сердца, почек и легких. Врачи называют его состояние тяжелым.

Пока женщина рожала, в квартире находился ее сожитель — предполагаемый отец ребенка, и несколько собутыльников. Фото: Московский МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области.

— Я держу эту ситуацию под неусыпным контролем, — заявила «Комсомолке» уполномоченный по правам детей Рязанской области Екатерина МУХИНА. — Мальчик хороший. Нужно отдать должное нашим врачам, они буквально спасают его. Вся необходимая аппаратура и препараты есть. Будем надеяться, что малыш поправится.

По словам омбудсмена, двое малолетних детей женщины сейчас находятся в кожно-венерологическом диспансере, где проходят обследование на инфекции и другие заболевания.

— Насколько знаю, Следственный комитет хочет ходатайствовать о лишении матери родительских прав, — продолжает Екатерина Борисовна. — Будем думать, как поступить в этом случае. Может быть, поможем оформить опекунство родителям женщины, которые проживают в Подмосковье. Они до сих пор не могут отойти от шока. Да, и у хороших родителей бывают дети алкоголики.