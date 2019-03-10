Рязанка родила ребенка в гостях во время застолья, а потом выбросила его в мусорный бак — СК
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаруженного в мусорном баке младенца, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, утром 10 марта 31-летняя рязанка, находясь в гостях и распивая алкоголь, родила мальчика. После родов она положила младенца в пакет и отнесла в мусорный контейнер на улице Станкозаводская. Плач новорожденного услышала проходившая мимо женщина, которая вызвала полицию и скорую помощь. Ребенка доставили в детский перинатальный центр.
В настоящее время следователи выясняют, почему 31-летняя рязанка решила выбросить младенца в мусорный бак. Фото: СУ СК России по Рязанской области.
После проверки следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ («Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка»).
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU