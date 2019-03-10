В мусорном баке на Станкозаводской в Рязани обнаружили живого младенца

СЕГОДНЯ 10:38 2019-03-10T10:42:12+03:00

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Утром 10 марта рядом с домом №21 корпус 2 по улице Станкозаводская в мусорном баке нашли сверток с младенцем. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном СК.

— В настоящее время на месте происшествия работают следователи Московского МСО, — рассказывает помощник руководителя СУ СК России по Рязанской области Анжелика Евдокимова. — Ребенок жив, находится под наблюдением врачей. Мать ребенка уже установлена. После доследственной проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU