Дмитрий Медведев обсудил предложения в программные документы «Единой России»

23 Июль 2020 2020-07-23T11:01:26+03:00

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21 июля председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев встретился с участниками проекта «ПолитСтартапа», которые одержали победу в предварительном голосовании и представят «Единую Россию» на выборах в сентябре.

«Кадровый проект доказал свою востребованность и эффективность», — отметил Дмитрий Медведев. Он назвал серьезным интеллектуальным ресурсом тех, кто прошел политическую практику — их более 13 500 человек.

Напомним, в Рязанской области для участия в проекте «ПолитСтартап» зарегистрировались почти 90 молодых людей, некоторые из них по итогам предварительного голосования стали лидерами по одномандатным округам и внутрирегиональной группе.

Председатель «Единой России» обсудил с участниками «ПолитСтартапа» предложения в программные документы партии. Их могут включить к следующему избирательному циклу.

Отдельным блоком в программе станет экономическое развитие страны.

«Я неоднократно говорил, что программа «Единой России» — это работающий документ. Не просто с чем-то вышли на выборы, сказали и забыли. Это должен быть не набор пожеланий — у нас должна быть сильная экономика и много бизнеса — а набор реальных предложений, которые необходимы в ближайшее время. Но с прицелом на будущее», — сказал Дмитрий Медведев.

Характеризуя перспективы партийного проекта, Дмитрий Медведев отметил, что наставничество, на котором строится «ПолитСтартап», должно развиваться — это, по сути, одно из условий существования партии. Через этот механизм партия сокращает поколенческий разрыв.

Секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин на своей странице в социальной сети пригласил жителей принять участие в формировании народной программы партии «Единая Россия».

«Приоритеты, которые мы с вами определим в ней вместе, станут основой для развития территорий, нашей дальнейшей жизни», — подчеркнул Аркадий Фомин.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU