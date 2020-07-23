2020-07-23T12:05:04+03:00
Происшествия

«Урожайное» ДТП на Московском: один водитель был пьян, другому меньше 18 лет

В массовой аварии поучаствовали четыре автомобиля
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Фото: УМВД по Рязанской области.Фото: УМВД по Рязанской области.
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На Московском шоссе в Рязани вечером 22 июля случилось ДТП с участием четырех автомобилей. Пострадали два человека, сообщает областное УМВД.

Авария выдалась «урожайной» на штрафы. Устроил ее, по предварительной информации, пьяный житель Спасского района. На своем Chevrolet Cruze 25-летний мужчина так разогнался, что не справился с управлением и протаранил стоявший перед светофором ВАЗ-2104. Освидетельствование показало 0,798 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, а это в четыре раза превышает допустимый уровень.

«Четверкой», как оказалось, управлял 17-летний парень, что тоже чревато последствиями. Кроме того, отечественный автомобиль не был должным образом зарегистрирован и застрахован. В результате виновнику грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на 1,5-2 года, а слишком молодому водителю – целый «букет» взысканий. Они оба получили травмы. Их транспортные средства эвакуированы на спецстоянку.

Другими участниками ДТП стали ВАЗ-2112 и Opel Mokka, которые друг за другом пострадали от столкнувшихся позади автомобилей.

Фото: УМВД по Рязанской области.

Фото: УМВД по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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