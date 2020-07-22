2020-07-22T15:44:09+03:00
Недвижимость

С 25 июля начнут ремонтировать теплосети на Первомайском проспекте

Работы продлятся более месяца. Окончание запланировано на 29 августа
Антон ВОХЕЧ
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Капитальный ремонт тепловых сетей на Первомайском проспекте общей протяженностью 582 метра между домами №35 и №41 пройдет с 25 июля по 29 августа. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации Рязани.

Подчеркнем, что участок трубопровода является магистральным и его отключение, в случае аварийной ситуации, приведет к существенному снижению тепловой эффективности отопительных устройств 39 объектов жилого фонда и 27 – социального. В их числе больница, два детских сада и школа.

Отметим, что капитальный ремонт сетей финансируется за счет субсидий, предоставленных из областного и городского бюджетов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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