2020-07-22T13:06:09+03:00
Политика

Рязанцам разъяснят вопросы, связанные с туристическим обслуживанием

Неделя тематических приемов организуется на площадке региональной приемной партии «Единая Россия»
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Рязанцам разъяснят вопросы, связанные с туристическим обслуживанием.Рязанцам разъяснят вопросы, связанные с туристическим обслуживанием.
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С 27 по 31 июля на базе региональной общественной приемной партии «Единая Россия» проводится неделя приема граждан по вопросам защиты прав потребителей в сфере туристического обслуживания. На обращения рязанцев ответят специалисты региональных министерства культуры и туризма, Роспотребнадзора, Ассоциации юристов России, депутаты всех уровней.

Все приемы будут проходить в дистанционном режиме по предварительной записи. Заявителю необходимо изложить суть проблемы и оставить свои контактные данные. Затем с ним свяжется специалист профильного ведомства и даст квалифицированный ответ на заданный вопрос.

«Прием, проведенный в дистанционном режиме, позволит обеспечить все меры безопасности в условиях пандемии коронавирусной инфекции», — подчеркнула руководитель региональной общественной приемной партии Татьяна Панфилова.

Записаться на прием можно по телефонам (4912) 28-43-13 и 28-43-23, по электронной почте op@ryazan.er.ru и на страницах региональной приемной партии «Единая Россия» в социальных сетях.

График недели приемов граждан по вопросам защиты прав потребителей в сфере туристического обслуживания здесь.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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