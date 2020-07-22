2020-07-22T12:33:43+03:00
Политика

Депутаты всех фракций Госдумы поддержали законопроект «Единой России»

В первом чтении приняты поправки в Трудовой кодекс о работе на «удаленке»
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К работе над поправками в трудовое законодательство подключились депутаты Рязанской областной Думы.К работе над поправками в трудовое законодательство подключились депутаты Рязанской областной Думы.
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21 июля депутаты всех фракций Госдумы поддержали законопроект «Единой России», в котором определяется понятие дистанционной работы. Все изменения будут сконцентрированы в главе 49.1 Трудового кодекса.

В частности, поправки закрепляют три вида удаленной работы — постоянную, временную и комбинированную. Временная дистанционная занятость подразумевает возможность работать «вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя». Это стало актуально в условиях пандемии — многих сотрудников переводили на «удаленку», но при этом такой формат не был закреплен в законе.

Комбинированная удаленная занятость — чередование работы из офиса и из дома. Ранее этих понятий не было в Трудовом кодексе.

Кроме того, поправки закрепляют право сотрудника, работающего дистанционно, быть оффлайн — то есть все задачи, которые он по поручению руководства выполняет уже после окончания рабочего дня, будут оплачиваться как сверхурочные.

В законопроекте определено, что дистанционный работник и работодатель могут обмениваться документами в любой удобной для них форме — электронная подпись, которая стоит сейчас порядка 4000 рублей, для этого не понадобится.

В «Единой России» неоднократно подчеркивали, что законопроект направлен на защиту прав работников. При этом в создании проекта поправок участвовали сами работодатели — в итоговом тексте документа учтены пожелания обеих сторон.

«Сегодня Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, вносящий изменения в Трудовой кодекс РФ в части регулирования дистанционной и удаленной работы, необходимость которого стала особенно актуальной в условиях пандемии короновируса, — отметил заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» по проектной работе и вопросам взаимодействия с общественными объединениями, депутат Рязанской областной Думы Александр Шевырев. — В период самоизоляции в точечном режиме защитой трудовых прав граждан занимались эксперты правозащитного центра партии «Единая Россия», мы оказывали помощь и по линии депутатов на всех уровнях власти».

Он добавил, что депутаты регионального парламента приняли активное участие в подготовке изменения в российское трудовое законодательство.

«В Рязанской областной Думе мы обсуждали новые формы занятости и взаимодействия работодателя и работников. Свои предложения внесли уполномоченный по правам человека и бизнес-омбудсмен, руководство ряда промышленных предприятий», — рассказал Александр Шевырев.

В частности, было рекомендовано дополнить перечень оснований для установления режима временной дистанционной (удаленной) работы такими, как пандемия, режимы ограничения, установленные федеральными и местными органами власти.

«Участники обсуждения предложили внести дополнение в статью 312.6 Трудового кодекса — включить в перечень лиц, в приоритетном порядке переводимых на временную удаленную работу, — родителей детей-инвалидов. А также дополнить эту статью возможностью осуществлять временную дистанционную (удаленную) работу в режиме неполного рабочего времени, — сообщил Александр Шевырев. — Дополнение будет способствовать социально-правовой защите данной категории лиц».

Предполагается, что законопроект в третьем окончательном чтении примут в осеннюю сессию Госдумы, чтобы обновленный Трудовой кодекс начал работать с 1 января 2021 года.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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