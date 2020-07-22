2020-07-22T10:09:04+03:00
Общество

В Рязани в 2021 году могут появиться более 70 автобусов и троллейбусов

В прошлом году из Москвы в Рязанскую область поступило 78 троллейбусов. Ждут автобусы из столицы
Антон ВОХЕЧ
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А пока по улицам Рязани колесят автобусы с подмосковными номерами.А пока по улицам Рязани колесят автобусы с подмосковными номерами.Фото: Павел АВЕРИН
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В рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" Рязанская область участвует в конкурсном отборе на обновление подвижного состава пассажирского транспорта. Так ответил представитель регионального минтранса в сообществе ведомства ВКонтакте на вопрос Александра Заруцкого по поводу обновления подвижного состава Управления рязанского троллейбуса (УРТ).

В случае одобрения заявки региональный минтранс надеется приобрести в 2021 году 39 троллейбусов и 34 автобуса на условиях льготного лизинга, которое предполагает 40% регионального финансирования и 60% субсидий из федерального центра.

Вопрос Заруцкого конкретно касался передачи б/у техники из Санкт-Петербурга. Представитель минтранса на него ответил так: "В прошлом году из города Москвы в Рязанскую область поступило 78 троллейбусов, в текущем году работа в данном направлении продолжается, ведем переговоры о передаче автобусов".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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