В Рязани в 2021 году могут появиться более 70 автобусов и троллейбусов

22 Июль 2020 2020-07-22T10:09:04+03:00

А пока по улицам Рязани колесят автобусы с подмосковными номерами. Фото: Павел АВЕРИН

В прошлом году из Москвы в Рязанскую область поступило 78 троллейбусов. Ждут автобусы из столицы

Изменить размер текста: A A

В рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" Рязанская область участвует в конкурсном отборе на обновление подвижного состава пассажирского транспорта. Так ответил представитель регионального минтранса в сообществе ведомства ВКонтакте на вопрос Александра Заруцкого по поводу обновления подвижного состава Управления рязанского троллейбуса (УРТ).

В случае одобрения заявки региональный минтранс надеется приобрести в 2021 году 39 троллейбусов и 34 автобуса на условиях льготного лизинга, которое предполагает 40% регионального финансирования и 60% субсидий из федерального центра.

Вопрос Заруцкого конкретно касался передачи б/у техники из Санкт-Петербурга. Представитель минтранса на него ответил так: "В прошлом году из города Москвы в Рязанскую область поступило 78 троллейбусов, в текущем году работа в данном направлении продолжается, ведем переговоры о передаче автобусов".

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

На встрече в УРТ чиновники рассказали, когда бывшие сотрудники автоколонны 1310 получат деньги

Люди не могут уже полгода получить законных выплат, а общая сумма задолженности составила около 14 млн рублей (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU