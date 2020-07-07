2020-07-07T07:09:32+03:00
Общество

На встрече в УРТ чиновники рассказали, когда бывшие сотрудники автоколонны 1310 получат деньги

Люди не могут уже полгода получить законных выплат, а общая сумма задолженности составила около 14 млн рублей
Яков РЫКОВ
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В УРТ прошла встреча чиновников с экс-сотрудниками «Автоколонны 1310».В УРТ прошла встреча чиновников с экс-сотрудниками «Автоколонны 1310».
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В МУП «УПТ» прошла встреча чиновников с бывшими сотрудниками «Автоколонны 1310», которые до сих пор не могут получить денег после сокращения, сообщает ГТРК «Ока».

Напомним, автоколонну еще в октябре прошлого года признали банкротом. Часть сотрудников перевели в Управление рязанского троллейбуса, а 140 человек сократили. Ни один из них до сих пор не получил полагающихся по закону выплат.

По словам бывшего водителя МУП «Автоколонна 1310» Владимира Галкина, уволили их без выходного пособия, ничего не заплатив за 2 месяца. Сотрудники предприятия все это время сидели на двух третях и числились на бирже труда. Ничего не платили и за отпуск.

В итоге образовалась задолженность перед каждым сотрудником в размере от 50 до 150 тысяч рублей. Общая сумма долга перед людьми - около 14 млн рублей. В июне этого года стало известно, имущество банкрота выставят на торги. Решение о распродаже автобусов было принято в ходе инвентаризации материальных ценностей предприятия.

— Из более чем 100 лотов на торгах смогли продать лишь пять. Вырученная сумма - 2 млн рублей, — рассказывает конкурсный управляющий МУП «Автоколонна 1310». Сергей Папенко. — Эти деньги и должны были покрыть выплаты по заработной плате за ноябрь 2019 года. Но поступившие средства были тут же списаны в пользу ФНС.

Теперь, по словам конкурсного управляющего, нужно ждать, когда банк вернет списанные деньги, а торги будут проведены повторно.

Есть и другой вариант. Руководство МУП «УРТ» хочет выкупить имущество автоколонны, а деньги направить на погашение заработной платы и всех причитающихся выплат.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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