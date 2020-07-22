На День города в Рязани пригласили «Отпетых мошенников»
При сохранении запрета на массовые мероприятия День города в Рязани, намеченный на 1 августа, пройдет в онлайн-формате. Тем не менее, на случай «позитивного сценария», власти разработали программу из более чем 30 крупных событий. Об этом глава администрации Рязани Елена Сорокина сообщила на совещании с губернатором Николаем Любимовым.
По словам Сорокиной, праздничные мероприятия к 925-летию города начнутся в 9:25. Утром и днем главной площадкой, если даст добро Роспотребнадзор, станет ЦПКиО, который разделят на несколько тематических зон: гастрономическую, спортивную, историческую, развлекательную. На сцене Зеленого театра организаторы рассчитывают провести концерт и официальную часть с награждением памятными знаками, учитывая при рассадке социальную дистанцию.
В 10.00 должны стартовать 16 экскурсий с посещением музеев в рамках фестиваля «Моя Рязань». Записаться на них можно будет бесплатно.
Вечером торжества должны переместиться в центр города, где на 19.00 намечено выступление приглашенной группы «Отпетые мошенники». Праздничный фейерверк планируют провести в 22.00.
Также Елена Сорокина анонсировала информационно-световые шоу на крупных зданиях – академии ФСИН, Театре драмы, «Барсе» на Московском.
В преддверии Дня города, 31 июля, на улице Почтовой и Лыбедском бульваре еще может прогреметь фестиваль уличных музыкантов «Подбелка 2020», но это тоже будет зависеть от обстоятельств.
ИСТОЧНИК KP.RU