2020-07-22T07:03:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Рязанцы принимают участие в испытаниях препарата против коронавируса

Российский препарат «Полиоксидоний» прошел первый этап испытаний по международному протоколу ВОЗ при лечении СOVID-19
Иван АНТОНОВ
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Россия разрабатывает лекарство от коронавируса - ждем второй этап исследований.Россия разрабатывает лекарство от коронавируса - ждем второй этап исследований.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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«Известия» ночью 22 июля рассказали о том, что препарат с действующим веществом азоксимера бромид безопасен при лечении пациентов с COVID-19. Исследование проходит в 18 лечебных учреждениях, в числе прочих и в Рязани.

В общей сложности в нем принимают участие 100 пациентов — мужчин и женщин в возрасте от 18 до 85 лет. Их распределили в две группы, одной из которых на фоне традиционной терапии давали препарат, а второй — плацебо.

- Лекарство повышает иммунную резистентность в отношении заболеваний верхних и нижних дыхательных путей, - утверждает Михаил Цыферов, президент компании «Петровакс», создавшей препарат. — Эти факты позволили нам предположить, что препарат может быть перспективен при лечении COVID-19. Кстати, по такому же протоколу проходил исследования «Ремдесивир» американской компании Gilead. На сегодня это единственный препарат, получивший экстренное разрешение FDA на применение у коронавирусных больных.

На втором этапе специалисты сосредоточатся на оценке эффективности лекарства. Тогда общее количество пациентов в клиническом исследовании превысит 450 человек. При этом независимый наблюдательный комитет (DMSB) порекомендовал сделать акцент на пациентах с тяжелым течением коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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