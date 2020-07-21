2020-07-21T15:24:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава Роспотребнадзора: В Рязанской области возможен возврат к ограничениям

По словам Ларисы Сараевой, на прошлой неделе 30% заболевших не соблюдали масочный режим. Ранее эта цифра не превышала 10-15%
Антон ВОХЕЧ
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Она еще вернется и усилится. Пандемия коронавируса.Она еще вернется и усилится. Пандемия коронавируса.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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- Показатели заболеваемости в Рязанской области за последние недели не имеют тенденции к снижению. Возможен рост заболеваемости и возврат на предыдущие этапы ограничений, - во вторник, 21 июля, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Лариса Сараева выступила на заседании правительства с отчетом.

Глава контрольного ведомства подчеркнула, что рязанцы пренебрегают жизненно необходимыми требованиями. По ее словам, на прошлой неделе 30% заболевших не соблюдали масочный режим. Ранее эта цифра не превышала 10-15%.

Отметим, что ареал пандемии не становится меньше. Только за истекшие сутки поселке станции Касимов, где прежде о коронавирусе только слышали, заболели сразу четыре человека. Также на карте COVID-19 появились еще два населенных пункта: Чернышевка (Александро-Невский район) и Сасовский (Сасовский район).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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