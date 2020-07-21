2020-07-21T13:31:13+03:00
Коронавирус Covid-19

В рязанском поселке, где не было COVID-19, выявили сразу 4 заболевших

Появились свежие данные о географии распространения коронавирусной инфекции в регионе
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21 июля появились свежие данные о географии распространения коронавирусной инфекции в Рязанской области.21 июля появились свежие данные о географии распространения коронавирусной инфекции в Рязанской области.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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21 июля появились свежие данные о географии распространения COVID-19 в Рязанской области. Из 32 случаев заражения за минувшие сутки 13 выявили в Рязани.

Обращает на себя внимание Касимовский район. Там в поселке станции Касимов, докуда прежде пандемия не добиралась, заболели сразу четыре человека. Также на карте коронавируса появились еще два населенных пункта: Чернышевка (Александро-Невский район) и Сасовский (Сасовский район).

С полным списком населенных пунктов на карте пандемии можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим лишь те из них, где произошли изменения по сравнению с 20 июля:

- Рязань - 3070 случаев заражения (+13);

- Рязанский район – 276 (+1) (Мурмино – 8 (+1));

- Ряжск – 177 (+2);

- Касимов – 166 (+1);

- Скопин – 138 (+2);

- Сасово – 111 (+2);

- Касимовский район – 100 (+5) (Сынтул – 6 (+1), поселок станции Касимов – 4 (+4))

- Александро-Невский – 66 (+1);

- Александро-Невский район – 46 (+1) (Чернышевка – 1 (+1));

- Сасовский район – 33 (+1) (Сасовский – 1 (+1));

- Ряжский район – 32 (+1) (Новое Еголдаево – 3 (+1));

- Старожиловский район – 28 (+1) (Совхоз имени Ленина – 4 (+1));

- Кадомский район – 5 (+1) (Восход – 3 (+1)).

ИСТОЧНИК KP.RU

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