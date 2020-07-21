В парковом квартале на Касимовском шоссе начались работы по благоустройству территории

21 Июль 2020 2020-07-21T14:26:39+03:00

Компания «Мармакс» приступила к укладке клинкерной брусчатки перед жилым комплексом бизнес-класса «Голландия»

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Компания «Мармакс» начала работы по укладке клинкерной брусчатки перед жилым комплексом бизнес-класса «Голландия».

Девелопер отмечает, что вся территория рядом с комплексом будет организована по законам эстетики и функциональности.

«Жители смогут наслаждаться каждым выходом из дома. У них будет возможность видеть не только красивый парк из окон своей квартиры, но и улицу, которая также преобразится и станет украшением района», — поделились в пресс-центре компании.

Компания уточняет, что для данного проекта была выбрана иная концепция благоустройства территории. Здесь уже начали выкладывать пешеходные тротуары из одного из самых долговечных материалов — клинкерной брусчатки.

Фото: компания «Мармакс».

«Под вашими ногами будет превосходное, качественное покрытие, — рассказали в «Мармакс». — Данный вид брусчатки отличается прочностью, водостойкостью, устойчивость к температурным перепадам».

Напомним, что компания «Мармакс» заняла 1 место в региональном рейтинге и 3 место в России по потребительским качествам жилых комплексов по версии Единого ресурса застройщиков.

Подробнее о проектах компании можно узнать на официальном сайте «Мармакс» и по телефону 500-005.

Фото: компания «Мармакс».

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU