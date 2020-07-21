16 отделений почтовой связи Рязанской области доступны для визита по предварительной записи

21 Июль 2020 2020-07-21T12:44:39+03:00

Для обслуживания по предварительной записи в каждом из отделений будут выделены одно или два окна

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Записаться заранее на обслуживание в Рязанские отделения Почты России теперь возможно онлайн на сайте компании или через мобильное приложение.

Напомним, в мае сервис стал доступен в 5 отделениях, а на сегодняшний день предварительная запись работает уже в 16 отделениях почтовой связи, 10 из них расположены в городе Рязань, остальные в Рязанской области.

Записаться необходимо не менее чем за 1 час до планируемого визита в отделение почтовой связи.

Для обслуживания по предварительной записи в каждом из указанных отделений будут выделены одно или два окна. Номер окна отобразится в момент оформления заявки. Изменить время или отменить запись возможно также на сайте www.pochta.ru и в мобильном приложении.

В Рязани услуга доступна в 10 почтовых отделениях, а именно:

• 390000 г. Рязань, улица Почтовая, д.49

• 390005 г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 60/2

• 390006 г. Рязань, ул. Грибоедова, д.3

• 390010 г. Рязань, ул. Бронная, д. 13

• 390026 г. Рязань, ул. Ленинского комсомола, д. 107

• 390035 г. Рязань, ул. Гоголя, д. 44

• 390037 г. Рязань, ул. Новоселов, д.5

• 390039 г. Рязань, ул. Станкозаводская, д.27

• 390044 г. Рязань, ул. Крупской, д.19, корпус 1

• 390048 г. Рязань, ул. Новосёлов, д.31

Кроме того, услуга доступна в 6 отделениях почтовой связи, расположенных в районных центрах региона, среди них:

• 391300 Рязанская обл, г.Касимов, ул. Ленина, д.13

• 391800 Рязанская обл, г.Скопин, ул. Комсомольская, д.1

• 391434 Рязанская обл, г. Сасово, пр.Свободы, д.19

• 391710 Рязанская обл, Михайловский р-н, г Михайлов, ул. Пронская, д. 25.

• 391550 Рязанская обл, г. Шацк, ул. Комсомольская, д.1

• 391160 Рязанская обл, Пронский р-н, г. Новомичуринск, ул. Волкова, д.18.

ИСТОЧНИК KP.RU