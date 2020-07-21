2020-07-21T12:34:15+03:00
Звезды

В интернете появился ролик о сожжении Москвы рязанцами

Завершается короткий мультфильм кадрами о десантнике у зимнего фонтана
Антон ВОХЕЧ
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На экране сказочного телевизра горит Москва. Кадры выражают мечты современности? Фото: кадр мультфильма.На экране сказочного телевизра горит Москва. Кадры выражают мечты современности? Фото: кадр мультфильма.
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В сообществе "Рязанская область" появился короткий мультипликационный ролик о проснувшемся с глубокого похмелья рязанце. Он видит связанного Змея Горыныча, а затем следуют кадры о сожжении Москвы - действие происходит в 1177 году. Заканчивается сюжет анонсом следующей серии мультипликационной серии. Она будет рассказывать о десантнике, стоящем у зимнего фонтана.

В комментариях пользователь сети от сказочного сюжета перешел к повседневности. Она рассказал о поселке Болонь, пострадавшем от стихии.

"Никто крыши не чинит, только у кого частные дома, сами себе. Двухэтажные дома накрывают пленкой и то пытаются сами, каждый над своей квартирой. Раздали по рулону материала. Это мало, на одну полосу", - рассказала Татьяна Картышкова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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