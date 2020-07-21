21 Июль 2020 2020-07-21T10:52:40+03:00

В Рязанской области на рассвете в ДТП погибли два человека. Фото: УМВД по Рязанской области.

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21 июля в Кораблинском районе в результате ДТП два человека погибли и один пострадал. Трагедия случилась примерно в 3.55 вблизи деревни Троица.

По предварительной информации, 32-летний житель Москвы за рулем Hyundai ix55 не справился с управлением на большой скорости. Кроссовер вылетел с дороги и опрокинулся.

- Водитель и 30-летний пассажир автомобиля от полученных травм скончались на месте ДТП. 17-летний пассажир получил травмы и был госпитализирован, - сообщает УМВД по Рязанской области.

Кроссовер Hyundai вылетел с дороги близ деревни Троица. Фото: УМВД по Рязанской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU