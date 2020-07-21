По двум мостам в Спасском районе перекрыли движение

21 Июль 2020 2020-07-21T10:06:58+03:00

У сел Троица и Фатьяновка временно перебраться на другой берег не получится

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21 июля в Рязанской области прекратили движение по двум понтонным мостам через Оку. Оба они расположены в Спасском районе – у сел Троица и Фатьяновка.

Та переправа, что возле Троицы, должна быть закрыта с 9.00 до 11.30, а та, что возле Фатьяновки – с 10.00 до 12.00. То есть с 10.00 до 11.30 перебраться на другой берег не получится ни в одном из этих мест.

Региональное ГУ МЧС объясняет ограничения техническими причинами.

ИСТОЧНИК KP.RU