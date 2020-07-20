В Рязани приступили к восстановлению исторического здания синагоги
В Рязани по адресу улица Праволыбедская, дом 56 приступили к восстановлению исторического здания хоральной синагоги. Об этом в эфире Областного радио рассказала глава еврейской общины Людмила Захарова.
По данным, озвученным Людмилой Ароновной, реконструкцией на деньги меценатов займутся независимые организации. В дальнейшем планируется, что здание вновь перейдет в собственность общины.
Напомним, что в 2000 году строение в мавританском стиле 1903 года постройки уже ремонтировали. Но в 2001 году там произошел пожар. По невыясненным обстоятельствам загорелся строительный мусор на втором этаже. С тех пор постройка, оставшаяся без крыши, постепенно превращалась в руины.
На синагоги уже появилась табличка с часами работы.Фото: Константин МОГИЛИН
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU