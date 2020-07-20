В Рязани приступили к восстановлению исторического здания синагоги

20 Июль 2020 2020-07-20T17:03:01+03:00

В таком состоянии здание находится с 2001 года. Фото: Константин МОГИЛИН

Изменить размер текста: A A

В Рязани по адресу улица Праволыбедская, дом 56 приступили к восстановлению исторического здания хоральной синагоги. Об этом в эфире Областного радио рассказала глава еврейской общины Людмила Захарова.

По данным, озвученным Людмилой Ароновной, реконструкцией на деньги меценатов займутся независимые организации. В дальнейшем планируется, что здание вновь перейдет в собственность общины.

Напомним, что в 2000 году строение в мавританском стиле 1903 года постройки уже ремонтировали. Но в 2001 году там произошел пожар. По невыясненным обстоятельствам загорелся строительный мусор на втором этаже. С тех пор постройка, оставшаяся без крыши, постепенно превращалась в руины.

На синагоги уже появилась табличка с часами работы.Фото: Константин МОГИЛИН

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU