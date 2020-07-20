«Рязаньгоргаз» повысил надежность газоснабжения Железнодорожного района

20 Июль 2020 2020-07-20T16:30:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Компания «Рязаньгоргаз» завершила реконструкцию 400 м газопровода в Железнодорожном районе Рязани — на улице Гагарина. В числе объектов обеспечения нового газопровода – рязанская областная «Клиническая Больница им. Н.А. Семашко», рязанский областной «Клинический госпиталь для ветеранов войн», а также многоквартирные жилые дома.

Реконструкция стала необходима в связи с длительным сроком эксплуатации коммуникаций. Прежний изношенный стальной газопровод заменен на более долговечный полиэтиленовый со сроком эксплуатации не менее 50 лет.

Для прокладки нового газопровода использованы методы горизонтально-направленного и наклонно-направленного бурения, что позволило обойти городские коммуникации и выполнить работы без разрытия траншей, а значит без перекрытия движения транспорта по улице Гагарина.

«До конца года специалисты «Рязаньгоргаз» завершат работы по реконструкции и капитальному ремонту почти 6 километров изношенных стальных газопроводов в разных частях города. Это позволит долгие годы уверенно эксплуатировать сети, снабжающие газом жилой сектор, коммунально-бытовые и промышленные предприятия города», - отметил заместитель генерального директора – главный инженер АО «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU