На рязанской карте коронавируса появились четыре новые точки

20 Июль 2020 2020-07-20T15:13:53+03:00

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20 июля опергруппа при правительстве Рязанской области опубликовала свежие данные о географии распространения коронавируса. Из 35 случаев заражения за минувшие сутки 12 выявлено в Рязани, 5 – в Ряжске, который по-прежнему второй по числу заболевших с начала пандемии (175) после областного центра.

В четырех населенных пунктах COVID-19 явил себя впервые: Тимошкино (Шиловский район), Макеево (Клепиковский район), Центральный (Милославский район), Восход (Кадомский район).

С полным списком населенных пунктов на карте пандемии можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим лишь те из них, где произошли изменения по сравнению с 19 июля:

- Рязань - 3057 случаев (+12);

- Рязанский район – 275 (+1) (Секиотово – 2 (+1));

- Ряжск – 175 (+5);

- Шиловский район – 126 (+1) (Тимошкино – 1 (+1));

- Скопинский район – 112 (+1) (Секирино – 3 (+1));

- Клепиковский район – 111 (+1) (Макеево – 1 (+1));

- Сасово – 109 (+2);

- Касимовский район – 95 (+2) (Бабино-Булыгино – 8 (+1), Лощинино – 8 (+1));

- Александро-Невский – 65 (+1);

- р.п. Шилово – 64 (+1);

- Александро-Невский район – 45 (+1) (Ленинский - 4 (+1));

- Сапожок – 43 (+1);

- Ряжский район – 31 (+1) (Марчуки 2-е – 2 (+1));

- Милославский район – 28 (+1) (Центральный – 1 (+1));

- Спас-Клепики – 28 (+1);

- Кадомский район – 4 (+2) (Восход – 2 (+2)).

ИСТОЧНИК KP.RU