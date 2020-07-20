На рязанской карте коронавируса появились четыре новые точки
20 июля опергруппа при правительстве Рязанской области опубликовала свежие данные о географии распространения коронавируса. Из 35 случаев заражения за минувшие сутки 12 выявлено в Рязани, 5 – в Ряжске, который по-прежнему второй по числу заболевших с начала пандемии (175) после областного центра.
В четырех населенных пунктах COVID-19 явил себя впервые: Тимошкино (Шиловский район), Макеево (Клепиковский район), Центральный (Милославский район), Восход (Кадомский район).
С полным списком населенных пунктов на карте пандемии можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим лишь те из них, где произошли изменения по сравнению с 19 июля:
- Рязань - 3057 случаев (+12);
- Рязанский район – 275 (+1) (Секиотово – 2 (+1));
- Ряжск – 175 (+5);
- Шиловский район – 126 (+1) (Тимошкино – 1 (+1));
- Скопинский район – 112 (+1) (Секирино – 3 (+1));
- Клепиковский район – 111 (+1) (Макеево – 1 (+1));
- Сасово – 109 (+2);
- Касимовский район – 95 (+2) (Бабино-Булыгино – 8 (+1), Лощинино – 8 (+1));
- Александро-Невский – 65 (+1);
- р.п. Шилово – 64 (+1);
- Александро-Невский район – 45 (+1) (Ленинский - 4 (+1));
- Сапожок – 43 (+1);
- Ряжский район – 31 (+1) (Марчуки 2-е – 2 (+1));
- Милославский район – 28 (+1) (Центральный – 1 (+1));
- Спас-Клепики – 28 (+1);
- Кадомский район – 4 (+2) (Восход – 2 (+2)).
ИСТОЧНИК KP.RU