Против рязанского судьи возбудят дело о мошенничестве

20 Июль 2020 2020-07-20T14:18:10+03:00

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Высшая квалификационная коллегия судей дала согласие на возбуждение уголовного дела против мирового судьи из Рязани Александра Шкутенко. Ему вменяют мошенничество с использованием судебного положения. Представление в коллегию поступило за подписью председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

По данным zasudili.ru, Шкутенко, обслуживавший участок №55 (Рязанский район), действовал в интересах своего знакомого. Следственные органы полагают, что за 200 тысяч рублей он согласился похлопотать перед коллегой-судьей, чтобы та прекратила административное дело против взяткодателя.

Сам Шкутенко, согласно источнику, свою вину отрицает и настаивает, что деньги предназначались для «подготовки хорошего отзыва, чтобы выиграть дело».

ИСТОЧНИК KP.RU