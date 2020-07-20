2020-07-20T12:01:21+03:00
Коронавирус Covid-19

В Рязанской области коронавирус обнаружили еще у 35 человек

С начала пандемии известно уже о 5992 случаях заражения
Антон КОНОВАЛОВ
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20 июля в Рязанской области положительными оказались тесты на коронавирусную инфекцию у 35 человек. Теперь их повторно проверит минздрав. Такую информацию распространила опергруппа при региональном правительстве.

У 36 человек, чьи анализы показали наличие вируса в организме ранее, диагноз COVID-19 подтвержден.

Если верить официальной статистике, в Рязанской области с начала пандемии зарегистрировали 5957 случаев заражения, вместе с условно подтвержденными - 5992 случая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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