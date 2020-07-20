2020-07-20T12:04:30+03:00
Общество

Реставрация здания в центре Рязани внезапно подорожала на 3 млн рублей

Предыдущий аукцион заказчик отменил и объявил новый. Притом проект остался прежним
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Реставрация фасада дома 1/117 на Первомайском проспекте. Эскизный проект.Реставрация фасада дома 1/117 на Первомайском проспекте. Эскизный проект.
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Рязанский государственный медуниверситет объявил новый аукцион на реставрацию фасада дома 1/117 на Первомайском проспекте – объекта культурного наследия «Дом с лавками для мещан Муковозовых». Проект остался прежним. Соответственно, не претерпела изменений и смета. Однако максимальная цена выросла – с 17 млн рублей почти до 20 млн рублей.

За эти деньги, напомним, планируется отремонтировать кирпичную кладку, заделать трещины специальным известково-цементным раствором, восстановить частично утраченный декор, заново оштукатурить, покрасить стены и выполнить ряд других работ. Кроме того, деревянную часть фасада планируют обработать биозащитным и гидрофобизирующим составами.

Первый аукцион объявили в мае, но затем отменили. Официальная причина – «изменение источника финансирования». При этом работы, как и ранее, будут оплачиваться из средств целевой субсидии бюджетного учреждения.

СПРАВКА «КП»

Выдержка из исторической справки об объекте культурного наследия:

«Дом с лавками для мещан Муковозовых построен в 1810-х годах по проекту губернского архитектора Н.П. Милюнова. Первоначальное ядро дома в шесть осей с проездной аркой в первом этаже сохранилось в составе основного объёма, выходящего на улицу. В третьей четверти 19 века дом подвергся реконструкции: переделаны фасады, частично изменена внутренняя планировка и отделка помещений, выложены новые своды. Двухэтажная дворовая пристройка датируется концом столетия, когда домом владел С. Щеголев. В советское время арочный проём проезда во двор заложен и превращён в поперечный коридор. Стены здания сложены из кирпича и оштукатурены».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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