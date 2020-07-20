Юный мопедист в Рязанской области сбил женщину с коляской на переходе
В поселке Старожилово Рязанской области 15-летний подросток на мопеде «Зодиак» сбил женщину с коляской. Последняя, по информации областного УМВД, в этот момент пересекала проезжую часть по переходу.
Инцидент произошел примерно в 19.20. В результате пострадала и 23-летняя местная жительница, и ее 5-месячный малыш.
«В результате происшествия женщина-пешеход и ребенок получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. Пострадавшим оказана медицинская помощь», - сообщили в полиции.
По факту ДТП проводится проверка.
Мопедом управлял 15-летний подросток. Фото: УМВД по Рязанской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU