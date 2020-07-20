2020-07-20T10:38:19+03:00
Происшествия

Юный мопедист в Рязанской области сбил женщину с коляской на переходе

Молодую жительницу поселка Старожилово и 5-месячного малыша доставили в больницу
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Юный мопедист в поселке Старожилово сбил женщину с коляской на переходе. Фото: УМВД по Рязанской области.Юный мопедист в поселке Старожилово сбил женщину с коляской на переходе. Фото: УМВД по Рязанской области.
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В поселке Старожилово Рязанской области 15-летний подросток на мопеде «Зодиак» сбил женщину с коляской. Последняя, по информации областного УМВД, в этот момент пересекала проезжую часть по переходу.

Инцидент произошел примерно в 19.20. В результате пострадала и 23-летняя местная жительница, и ее 5-месячный малыш.

«В результате происшествия женщина-пешеход и ребенок получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. Пострадавшим оказана медицинская помощь», - сообщили в полиции.

По факту ДТП проводится проверка.

Мопедом управлял 15-летний подросток. Фото: УМВД по Рязанской области.

Мопедом управлял 15-летний подросток. Фото: УМВД по Рязанской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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