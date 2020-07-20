2020-07-20T09:25:46+03:00
Общество

Рязанская область избежит резкого похолодания

При этом на западе Европейской России к среде температура может снизиться на 10 градусов
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В то время как на западе Европейской России в ближайшие дни прогнозируется резкое похолодание, на погоду в Рязанской области воздушные массы из Северной Атлантики не повлияют. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По словам Вильфанда, к среде на 10 градусов (до +17…+18) снизится температра в Калининградской области, в центре Европейской России (например, в Москве) будет не теплее +23, а восточная ее часть (к коей метеорологи относят и Рязанскую область) вовсе похолодания не почувствует.

В начале недели в Рязанской области (наряду с Ярославской, Ивановской и Владимирской) дневные значения прогнозируются на уровне +20…+25 градусов, что сопоставимо с концом минувшей семидневки.

Что касается осадков, то как минимум по 22 июля на территории региона, по данным Рязанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, будут идти кратковременные дожди. Возможны грозы с порывистым ветром.

ИСТОЧНИК KP.RU

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