Рязанский полицейские нашли вышгородского догхантера

19 Июль 2020 2020-07-19T20:02:58+03:00

Застрелившего щенка и ранившего его мать злоумышленника, могут привлечь к уголовной ответственности

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Полицейские установили личность мужчины, расстрелявшего на глазах детей собаку с щенками. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

По данным правоохранителей инцидент произошел 17 июля в селе Вышгород Рязанской области. Очевидцы рассказали, что мужчина несколько раз выстрелил в животных, после чего скрылся. В результате нападения один щенок погиб на месте, а его мать с серьезными ранениями доставили в ветеринарную клинику.

Теперь, по словам полицейских, в отношении живодера могут возбудить уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU