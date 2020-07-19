2020-07-19T15:40:14+03:00
Общество

Рязанцев предупредили о надвигающихся грозе и ливне

МЧС опубликовало экстренное метеопредупреждение
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Днем в воскресенье, 19 июля, ГУ МЧС по Рязанской области опубликовало экстренное метеопредупреждение. Ведомство, ссылаясь на данные рязанского гидрометцентра, сообщает, что в ближайшие часы в регион придут сильный ветер (с порывами до 12-17 метров в секунду) и кратковременные ливни. Неблагоприятные погодные явления сохранятся до конца суток.

В ведомстве попросили рязанцев соблюдать правила безопасности: не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи и деревьями. Также жителям региона рекомендовали ограничить время нахождения на улице.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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