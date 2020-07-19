Администрация Рязани проиграла жилищный иск семье ребенка-инвалида

19 Июль 2020 2020-07-19T17:51:24+03:00

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17 июля Советский районный суд Рязани удовлетворил требование предоставить жилье ребенку-инвалиду с учетом всех членов его семьи. Об этом сообщили в региональном отделении правозащитного общества «Мемориал».

Теперь администрация города обязана предоставить квартиру, соответствующую всем требованиям доступности, для мальчика и его родителей. По решению суда дом должен быть оборудован средствами доступа, а жилое помещение адаптировано под ребенка в кресле-коляске.

- В этой семье мама и папа вместе осуществляют уход за ребенком, они не должны разлучаться. Совместное проживание является определяющим для состояния здоровья ребенка, его развития, интеграции в общество, - рассказал юрист рязанского «Мемориала» Петр Иванов.

Долгое время городские власти не признавали право семьи на жилплощадь, утверждая, что квадратные метры положены только несовершеннолетнему мальчику.

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ИСТОЧНИК KP.RU