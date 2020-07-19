2020-07-19T17:51:24+03:00
Общество

Администрация Рязани проиграла жилищный иск семье ребенка-инвалида

Теперь городские власти обязаны предоставить квартиру, соответствующую всем требованиям безбарьерной среды
Поделиться:
Мама мальчика у здания райсуда. Фото: Рязанский МемориалМама мальчика у здания райсуда. Фото: Рязанский Мемориал
Изменить размер текста:

17 июля Советский районный суд Рязани удовлетворил требование предоставить жилье ребенку-инвалиду с учетом всех членов его семьи. Об этом сообщили в региональном отделении правозащитного общества «Мемориал».

Теперь администрация города обязана предоставить квартиру, соответствующую всем требованиям доступности, для мальчика и его родителей. По решению суда дом должен быть оборудован средствами доступа, а жилое помещение адаптировано под ребенка в кресле-коляске.

- В этой семье мама и папа вместе осуществляют уход за ребенком, они не должны разлучаться. Совместное проживание является определяющим для состояния здоровья ребенка, его развития, интеграции в общество, - рассказал юрист рязанского «Мемориала» Петр Иванов.

Долгое время городские власти не признавали право семьи на жилплощадь, утверждая, что квадратные метры положены только несовершеннолетнему мальчику.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Подушки безопасности и разделительная полоса спасли жизнь водителю на трассе Солотча - Рязань
Рязанцев предупредили о надвигающихся грозе и ливне
Администрация Рязани проиграла жилищный иск семье ребенка-инвалида
В Рязанской области выявили еще 36 заболевших коронавирусом
Варламов рассказал о «строгорежимной» детской площадке в Рязани
В Рязани установят новую порцию «умных» светофоров за 70 млн рублей
Коронавирус в Рязанской области появился еще в четырех населенных пунктах
«Автодор» хочет пустить через Рязань новую трассу
В Рязанской области выявили еще 38 заболевших коронавирусом
Рязанский митрополит высказался о боязни чипизации
В центре Рязани снова перекроют часть улицы Полевой
Коронавирус Рязани: 26 пациентов - тяжелые, 10 – на ИВЛ
В полицию обратилась рязанка, считающая, что ее снимали в уборной
Роспотребнадзор в Рязани провел рейд против нарушений при пандемии
В РГРТУ обнаружили мошенничество на 70 млн рублей
«Единая Россия» разрабатывает новые меры по повышению доступности лекарств