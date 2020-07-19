В Рязанской области выявили еще 36 заболевших коронавирусом
18 июля в Рязанской области стало известно еще о 36 людях, чьи тесты на коронавирусную инфекцию оказались положительными. Теперь их анализы отправлены на повторную проверку минздрава.
У 38 человек за минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился. Таким образом, с начала пандемии сообщается о 5921 заболевших, а считая условно подтвержденные случаи – о 5957 заболевших.
Также в региональном оперативном штабе сообщили, что больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет - 2370 человек. Количество детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 составляет 525 человек.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Рязани»