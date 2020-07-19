В Рязанской области выявили еще 36 заболевших коронавирусом

19 Июль 2020 2020-07-19T11:56:18+03:00

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18 июля в Рязанской области стало известно еще о 36 людях, чьи тесты на коронавирусную инфекцию оказались положительными. Теперь их анализы отправлены на повторную проверку минздрава.

У 38 человек за минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился. Таким образом, с начала пандемии сообщается о 5921 заболевших, а считая условно подтвержденные случаи – о 5957 заболевших.

Также в региональном оперативном штабе сообщили, что больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет - 2370 человек. Количество детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 составляет 525 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU