Рязанский митрополит высказался о боязни чипизации

18 Июль 2020 2020-07-18T10:35:07+03:00

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк высказался о страхе чипизации и новых технологий, который сеют среди верующих (и не только), в том числе священники.

Из его слов следует, что среди верующих сеют страх перед вакцинацией, в том числе некоторые священники

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Митрополит Рязанский и Михайловский Марк высказался о боязни чипизации и новых технологий.

«Какое-то время назад у нас активно боялись штрихкодов, потом стали бояться ИНН, а вот сейчас не только некоторые пастыри, но и светские люди предупреждают и говорят о возможной чипизации через вакцинацию», - сказал священнослужитель.

Главным страхом христиан представитель духовенства считает получение «печати антихриста», поэтому в своей рубрике на информационном портале «ЛогосЪ» он сам себе поставил и тут же ответил на вопрос «Могут ли технических новации отвратить верующих от бога?».

«Конечно, нет. Когда враг пытается направить нас по ложному пути – пути боязни технических новинок, он тем самым отвлекает нас от самого главного – от жизни во Христе. «Печать антихриста» возможна только как результат сознательного отречения от Христа и никакими техническими новациями получить ее невозможно», - рассудил митрополит.

Слово Архипастыря: Под страхом чипизации.Источник: http://ryazeparh.ru/index.php

ИСТОЧНИК KP.RU