Рязанский митрополит высказался о боязни чипизации
Митрополит Рязанский и Михайловский Марк высказался о боязни чипизации и новых технологий.
«Какое-то время назад у нас активно боялись штрихкодов, потом стали бояться ИНН, а вот сейчас не только некоторые пастыри, но и светские люди предупреждают и говорят о возможной чипизации через вакцинацию», - сказал священнослужитель.
Главным страхом христиан представитель духовенства считает получение «печати антихриста», поэтому в своей рубрике на информационном портале «ЛогосЪ» он сам себе поставил и тут же ответил на вопрос «Могут ли технических новации отвратить верующих от бога?».
«Конечно, нет. Когда враг пытается направить нас по ложному пути – пути боязни технических новинок, он тем самым отвлекает нас от самого главного – от жизни во Христе. «Печать антихриста» возможна только как результат сознательного отречения от Христа и никакими техническими новациями получить ее невозможно», - рассудил митрополит.
Слово Архипастыря: Под страхом чипизации.Источник: http://ryazeparh.ru/index.php
ИСТОЧНИК KP.RU