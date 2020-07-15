В Рязанской области начали работать дежурные группы в детских садах

15 Июль 2020 2020-07-15T11:05:09+03:00

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Утром в среду, 15 июля, оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Рязанской области сообщил, что с этого дня в регионе начинают работать дежурные группы в детских садиках. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Николай Любимов.

Всего в Рязанской области предполагается открыть 868 дежурных групп, каждую из которых будут посещать не более 12 детей.

Для посещения детского садика родители должны будут представить медицинскую справку на ребенка, заявление, а также справки с места работы родителей. В первую очередь в дошкольные учреждения будут приниматься дети, у которых оба родителя работают. Предполагается, что в случае необходимости количество групп может быть увеличено.

Функционирование дежурных групп будет организовано с четким исполнением рекомендаций Роспотребнадзора.

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ИСТОЧНИК KP.RU