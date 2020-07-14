Упавшее дерево остановило движение троллейбусов в Рязани
Вечером 14 июля (вторник) упавшее в Рязани на улице Есенина дерево повредило контактную троллейбусную сеть. Движение троллейбусов маршрута №8 временно остановлено, один из троллейбусов маршрута №13 стоит в районе обрыва.
Отметим, что падение дерева произошло в районе площади Театральной возле дома №29 по улице Есенина.
Кроме того, на улице Интернациональной в районе остановки «Аптека» в очередной раз затопило проезжую часть, из-за чего троллейбусы №16 следуют по маршруту троллейбуса №9.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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