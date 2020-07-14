14 Июль 2020 2020-07-14T18:47:22+03:00

Он сформирован в границах трех районов и двух особо охраняемых территорий

Изменить размер текста: A A

Рязань претендует на создание эколого-туристского кластера «Паустовский». Проект участвует во всероссийском конкурсе, организованном Агентством стратегических инициатив при поддержке профильных министерств (Минприроды, Минэкономразвития, Минвостокразвития) и федерального агентства по туризму.

Как сообщает пресс-служба администрации Рязани, эколого-туристский кластер «Паустовский» сформирован в границах трех районов и двух особо охраняемых территорий (ООПТ) - нацпарк «Мещерский», заказник «Солотчинский парк». Это плод совместных усилий органов власти, представителей малого и среднего бизнеса, руководителей ООПТ, научного сообщества.

«К разработке проекта были привлечены профильные эксперты в области культуры, истории, археологии и этнографии. Партнерами проекта по созданию кластера являются Московский музей им. К.Г. Паустовского, Московский Государственный Университет (МГУ) и Институт археологии РАН», - говорится в релизе.

Проголосовать за свой регион и в реальном времени следить за статистикой конкурсе можно в разделе «География заявок» на сайте priroda.life.

ДОСЛОВНО

Организаторы - о награде за победу в конкурсе:

- По итогам победители получат поддержку от федеральных и региональных органов исполнительной власти. Конкурс поддерживают четыре профильных федеральных ведомства: Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и Федеральное агентство по туризму. Все они планируют оказать содействие проектам-победителям. В зависимости от того, в каком регионе находится проект, какая ООПТ – федеральная или региональная – входит в его состав, а зависимости от его целей и задач, он получит поддержку от одного или от нескольких перечисленных министерств. В частности, Минприроды России рассмотрит возможность предоставления бюджетных средств на создание базовой инфраструктуры для проектов-победителей конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU