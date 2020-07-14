2020-07-14T14:07:57+03:00
Коронавирус Covid-19

География коронавируса: Сасово перешагнуло отметку в 100 заболевших

Если верить официальной статистике, за пределами Рязани инфекция распространяется активнее
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14 июля обновились данные о географии распространения коронавирусной инфекции в Рязанской области. Из 35 случаев заражения за сутки 10 выявили в Рязани, 6 – в Касимове, 5 – в Сасове. При этом Сасово перешагнуло отметку в 100 заболевших.

Второй день подряд появляются новые инфицированные в селе Криуша Клепиковского района, и теперь при населении меньше 1000 человек там с начала пандемии известно о 18 случаях заражения.

Кроме того, на карте пандемии появилась еще одна точка: село Тырново, расположенное на берегу Оки в Шиловском районе.

С полным списком населенных пунктов на карте пандемии можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим лишь те из них, где произошли изменения по сравнению с 13 июля:

- Рязань – 2954 случая (+10);

- Ряжск – 162 (+2);

- Касимов – 160 (+6);

- Скопине – 132 (+1);

- Новомичуринске – 130 (+1);

- Шиловский район – 117 (+1) (Тырново – 1 (+1));

- Клепиковский район – 108 (+1) (Криуша – 18 (+1));

- Скопинский район – 108 (+1) (Павелец – 22 (+1));

- Сасово – 101 (+5);

- Спасский район – 84 (+1) (Ижевское – 13 (+1));

- Александро-Невский район – 40 (+1) (Ленино – 7 (+1));

- Захаровский район – 37 (+1) (Елино – 4 (+1));

- Кораблино – 35 (+1);

- Сасовский район – 31 (+1) (Сотницыно – 9 (+1));

- Ряжский район – 28 (+1) (Петрово – 8 (+1));

- Чучковский район – 27 (+1) (Остро-Пластиково – 4 (+1)).

ИСТОЧНИК KP.RU

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