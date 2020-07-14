За полгода бригады «Рязаньгоргаз» предотвратили более 2 тысяч аварийных ситуаций

14 Июль 2020 2020-07-14T13:29:00+03:00

Газовики используют перчатки и маски на всех этапах работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций, а также при выполнении технического обслуживания и ремонта бытовых газовых приборов в домах жителей города.

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В «Рязаньгоргаз» подвели итоги работы аварийно-диспетчерской службы за истекший период 2020 года. За 6 месяцев специалисты аварийно-диспетчерской службы предотвратили более 2 тысяч аварийных ситуаций, связанных с газом.

22 из поступивших заявок были связаны с загазованностью квартир, 15 – с прекращением тяги, 7 раз газовики выезжали на пожары, произошедшие из-за нарушения правил пользования газовыми приборами – во всех случаях виновники происшествий оставляли пищу на газовой плите без присмотра. Также специалисты аварийно-диспетчерской службы ликвидировали 820 утечек газа, произошедших в различных соединениях внутридомового газового оборудования.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в «Рязаньгоргаз» усилены профилактические меры против распространения коронавирусной инфекции. Ежедневно контролируется температурный режим персонала, на рабочих местах соблюдаются строгие гигиенические требования. Перед выездом спецтранспорт и оборудование служб проходит специальную санитарную обработку дезинфицирующими средствами. Газовики используют перчатки и маски на всех этапах работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций, а также при выполнении технического обслуживания и ремонта бытовых газовых приборов в домах жителей города.

В целях предотвращения аварийных ситуаций и обеспечения безопасной эксплуатации газового оборудования каждый обратившийся абонент получил от газовиков краткий инструктаж по технике безопасности при обращении с газовым оборудованием.

«В Рязани в настоящее время более 30 % газового оборудования отслужило установленный срок эксплуатации и требует замены, при этом его владельцы не проводят техническое обслуживание, тем самым создавая серьезные предпосылки для возникновения происшествий, которые могут привести к гибели людей», – говорит заместитель начальника аварийно-диспетчерской службы АО «Рязаньгоргаз» Алексей Гомозов.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU